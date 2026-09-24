سعر رولزرويس Project Nightingale في السعودية | صور

كشفت شركة رولزرويس عن رحلة الاختبارات الصارمة لسيارة مشروع العندليب " Project Nightingale " الجديدة الموصوفة بأفخم سيارة كهربائية صنعتها العلامة حتى الآن، وستتعرض مشروع العندليب لتجارب قاسية في مختلف التضاريس حول العالم خلال الأشهر القادمة .

رولزرويس "مشروع العندليب "

وتنتمي سيارة مشروع العندليب لفئة السيارات الكوبيه ببابين، وسيقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، وهي تعيد صياغة مفهوم الفخامة المطلقة عبر دمج التصميم اليدوي الفريد مع التكنولوجيا الكهربائية الهادئة.

رولزرويس "مشروع العندليب "

وتؤكد رولزرويس ان سيارة "مشروع العندليب" من أفخم وأغلى موديلات السيارات الكهربائية في تاريخها، وقد اختار الحرفيون للنسخة الافتتاحية طلاء أزرق كوت دازور الممزوج برقائق حمراء دقيقة تظهر بوضوح تحت الضوء، وهو لون مستوحى من طراز رولز رويس التجريبي 17EX الذي يعود لعام 1928.

مواصفات رولزرويس "مشروع العندليب "

زودت سيارة رولزرويس "مشروع العندليب " بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل بطول 5.76 متر، وبها زجاج أمامي مائل، ومقصورة بمقعدين فقط تنتهي بذيل طويل وأنيق، وبها جنوط مقاس 24 بوصه بتصميم توجيهي يحاكي مراوح اليخوت الفاخرة .

رولزرويس "مشروع العندليب "

بالاضافة إلي ان سيارة رولزرويس "مشروع العندليب " بها، شبكة بانثيون الشهيرة المحفورة من قطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبها مصابيح LED عمودية بالغة النحافة، ويمتد شريط من الفولاذ المصقول على كامل طول السيارة ليصل المقدمة بالمصابيح الخلفية المنقسمة، وتم دمج مشتت هواء خلفي معقد يتحكم في الانسيابية دون الحاجة لأجنحة خلفية .

رولزرويس "مشروع العندليب "

السقف القماشي بـ رولزرويس "مشروع العندليب " لم يصنع من مواد تقليدية، بل من مزيج مبتكر يجمع بين الكشمير وألياف عالية الأداء، وصمم خصيصاً ليعزل الضجيج الميكانيكي الخارجي مع السماح لصوت قطرات المطر بالنفاذ للمقصورة، حفاظاً على الأجواء الشاعرية التي يفضلها عشاق القيادة المكشوفة.

رولزرويس "مشروع العندليب "

ويوجد بـ سيارة رولزرويس "مشروع العندليب " مقعدين فقط يحيط بهما إطار على شكل حدوة حصان، مع مسند ذراع انسيابي ينزلق للخلف ليكشف عن وحدة التحكم، وبها سقف يضم 10500 نجمة من الألياف البصرية، لم توضع بشكل عشوائي، بل رتبت وفقاً لنمط مستخلص من التحليل الموجي لصوت تغريدة العندليب، وتزدان هذه المساحة بمزيج لوني يجمع بين الأزرق والأبيض مع لمسات من خشب بلاك وود المفتوح المسام لإضفاء لمسة طبيعية دافئة.

رولزرويس "مشروع العندليب "

تشارك سيارة رولزرويس "مشروع العندليب " شقيقاتها في عائلة رولز رويس منصة هيكلية الفخامة المصنوعة من الألمنيوم، وتعتمد على نفس منظومة الدفع الكهربائية بالكامل المستخدمة في طراز سبيكتر.

سعر رولزرويس "مشروع العندليب "

رولزرويس "مشروع العندليب "

ستباع سيارة رولزرويس "مشروع العندليب " في سوق السيارات السعودي بسعر 35 مليون ريال سعودي .