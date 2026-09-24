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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: تواصل العمل لتوفير بيئة تعليمية تكنولوجية متطورة تواكب متطلبات الجامعات الحديثة

رئيس جامعة المنيا:
رئيس جامعة المنيا:
أ ش أ

 أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تواصل العمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات الجامعات الحديثة، من خلال المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والارتقاء بجودة المحتوى الأكاديمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، إلى جانب ترسيخ قواعد الانضباط والنزاهة الأكاديمية، بما يضمن للطلاب الحصول على تجربة تعليمية متكاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنيا الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات، ومديري ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الأكاديمية والإدارية والاستراتيجية، ومتابعة سير العملية التعليمية والاستعدادات الجارية للعام الجامعي 2026 /2027.

واستعرض المجلس في مستهل أعماله الموقف التنفيذي للشئون الأكاديمية والطلابية، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتسجيل الطلاب في مختلف المقررات الدراسية، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات والبرامج.

ووجه الدكتور عصام فرحات بضرورة استمرار المراجعة العلمية الدقيقة للمقررات الدراسية، والتأكد من جودة محتواها ومدى ملاءمتها للمستوى الأكاديمي للطلاب ومتطلبات كل برنامج، مع إيلاء مقرر التشريح للفرقة الأولى بكلية الطب اهتمامًا خاصًا، والعمل على مراجعة محتواه وتطويره بما يضمن تقديم مادة علمية متميزة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

كما ناقش المجلس الجداول الزمنية الخاصة بالتقييمات والامتحانات، وأقر تنظيم مواعيدها بصورة واضحة ومعلنة للطلاب، على أن يبدأ عدد من التقييمات خلال الشهر الأول من انطلاق الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تكدس التقييمات والامتحانات في نهاية الفصل الدراسي.

وشدد المجلس على ضرورة توحيد الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات بمختلف الكليات والبرامج، والتطبيق الحازم للوائح والضوابط المنظمة، بما يحافظ على نزاهة العملية الامتحانية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووافق المجلس على تفعيل استخدام كاميرات المراقبة داخل القاعات الامتحانية كإحدى أدوات المتابعة والتوثيق، بما يتيح مراجعة الوقائع المتعلقة بأي مخالفات امتحانية عند الحاجة، حتى بعد انتهاء أعمال اللجان، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة.

ووجه الدكتور عصام فرحات بضرورة إعلان هذه الإجراءات والضوابط للطلاب بصورة مسبقة، مع توعيتهم بالعواقب القانونية لمحاولات الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، مؤكدًا أن الانضباط والنزاهة الأكاديمية يمثلان ركيزة أساسية في بناء بيئة جامعية عادلة ومحفزة على التفوق.

كما أعلن المجلس إطلاق خدمة الإنترنت والربط بسنترال المنيا، بما يدعم احتياجات العملية التعليمية والإدارية، ويعزز جاهزية الجامعة للتحول إلى بيئة تعليمية رقمية متكاملة.

كما تابع المجلس الموقف التنفيذي لشبكات الإنترنت الداخلية وتجهيز قاعات الحاسب الآلي، إلى جانب استكمال الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق الأساسية داخل الحرم الجامعي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

رئيس جامعة المنيا توفير بيئة تعليمية متطورة متطلبات الجامعات

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