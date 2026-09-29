إليسا تحيي حفلا غنائيا فى الكويت.. الجمعة المقبل

تحيي الفنانة إليسا حفلاً غنائياً في دولة الكويت يوم الجمعة المقبل 2 أكتوبر القادم، بقيادة المايسترو هاني فرحات ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتشدو إليسا بعدد من الأغاني القديمة والحديثة التي تنال اعجاب الجمهور.

حفل إليسا وتامر عاشور فى الساحل

وفى أغسطس الماضي، شهد مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة واحدة من أبرز ليالي موسم "يلا ساحل"، حيث تألقت النجمة إليسا والنجم تامر عاشور وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء غنائية مميزة، في حفل جمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي على مسرح واحد، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مدار الأمسية.

وقدم كل من إليسا وتامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالهما التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرتهما الفنية، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي شاركهما غناء أبرز أغانيهما، لتشهد U Arena أمسية جمعت بين الأجواء الرومانسية والحماسية في قلب مدينة العلمين الجديدة.