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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن مالك يستعيد ذكريات الطفولة مع شقيقه بصور نادرة

احمد مالك وحسن مالك
احمد مالك وحسن مالك
يمنى عبد الظاهر

استعاد الفنان حسن مالك ذكريات طفولته مع شقيقه الفنان أحمد مالك، من خلال مجموعة من الصور التي وثقت مراحل مختلفة من عمرهما، إلى جانب عدد من اللقطات العفوية التي تعكس جانبًا من حياتهما خارج الأضواء.

ونشر حسن مالك الصور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وظهر خلالها برفقة أحمد مالك في مراحل عمرية مختلفة، كما تضمنت الصور عددًا من اللحظات العفوية التي جمعتهما

وعلق حسن مالك على الصور بكلمات من أغنية «أنا أتوب عن حبك أنا»، في تعبير عن مشاعره تجاه شقيقه والذكريات التي تجمعهما.

ويُعرف عن أحمد وحسن مالك ظهورهما المتكرر سويًا في العديد من الفعاليات والمهرجانات الفنية، كما لفتا الأنظار في أكثر من مناسبة بسبب حالة الانسجام والعلاقة الأخوية الواضحة بينهما، وكان من أبرز تلك اللحظات ظهورهما خلال الاحتفال بفوز أحمد مالك بإحدى الجوائز في مهرجان الجونة السينمائي، حيث انتشرت لهما رقصة عفوية خطفت اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى المستوى الفني، يواصل حسن مالك خطواته في عالم التمثيل، حيث كان آخر أعماله مشاركته في مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، الذي ضم نخبة من النجوم من بينهم دينا الشربيني وأحمد السعدني، وحقق العمل تفاعلًا ملحوظًا أثناء عرضه.

أما أحمد مالك، فيعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما شارك مؤخرًا في فيلم “إيجي بيست”، الذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، وشاركه البطولة كل من سلمى أبو ضيف وطه دسوقي.

كما يستعد أحمد مالك للمشاركة في الجزء الرابع من فيلم أولاد رزق، في تجربة جديدة تشهد تطورات مختلفة على مستوى الشخصيات والأحداث، حيث يقدم شخصية “رضا رزق” برؤية جديدة تتناسب مع التطورات الدرامية للعمل، وذلك تحت قيادة المخرج طارق العريان، بمشاركة الفنان معتز هشام ضمن أبطال الفيلم
 

الفنان حسن مالك شقيقه الفنان أحمد مالك مهرجان الجونة السينمائي أحمد السعدني دينا الشربيني لا ترد ولا تستبدل

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