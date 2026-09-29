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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور النبوي يعلن موعد عرض فيلم «ولا كان عالبال» في مصر والوطن العربى

نور النبوى وياسمينا العبد
نور النبوى وياسمينا العبد
يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان نور النبوي عن قرب طرح فيلمه الجديد «ولا كان عالبال»، الذي يخوض من خلاله تجربة سينمائية جديدة تجمعه بالفنانة ياسمينا العبد للمرة الأولى، كاشفًا عن مواعيد عرضه في دور السينما بمصر والوطن العربي.

وشارك نور النبوي الصورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وظهر خلالها برفقة ياسمينا العبد، وعلق عليها قائلًا: «حسن ويارا، ولا كان عالبال 21 أكتوبر في كل سينمات مصر و29 أكتوبر في الوطن العربي»


ويشهد «ولا كان عالبال» التعاون الأول بين نور النبوى وياسمينا العبد فى بطولة عمل سينمائى، ويشاركهما أشرف عبدالباقى إلى جانب مجموعة من الفنانين.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وينتمى إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية.

وتدور أحداث الفيلم فى مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوى شخصية مرشد سياحى، تنقلب حياته بعد دخوله فى سلسلة من المواقف والمفارقات، قبل أن يلتقى بفتاة تغير مسار حياته وتنشأ بينهما قصة حب.

الفنان نور النبوي فيلمه الجديد ولا كان عالبال ياسمينا العبد دور السينما بمصر أشرف عبدالباقى

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