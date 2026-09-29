نائب رئيس الضرائب العقارية يوضح آخر تطورات تطبيق سداد الضريبة العقارية

قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تعمل على تحسين خدمة سداد الضريبة العقارية من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأوضح خلال برنامج من ماسبيرو أن التطبيق يعمل حالياً بكفاءة مرضية، مع استمرار العمل على تحسين الخدمة ومعالجة أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء الدخول أو السداد.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف التحول الرقمي، وأن العمل بالتطبيق بدأ منذ 15 يونيو، والمصلحة تتابع المشكلات التي تظهر لدى المواطنين لحظة بلحظة، خاصة مع حرص المواطنين على الانتهاء من إجراءاتهم قبل الموعد المحدد.

وبين أن الموعد النهائي المرتبط بالقرار الحالي هو 30 سبتمبر، لافتاً إلى أن الإقبال على التسجيل والسداد قد يمثل ضغطاً على الخدمة، وأن المصلحة تعمل على تحسين التطبيق بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة.

وأكد أن أي إجراء من شأنه تسهيل التعامل على المواطن سيتم اتخاذه، مشيراً إلى أن تقييم الموقف بشأن الإجراءات المقبلة يتم بصورة مستمرة، وأنه يتم بحث الأمر بما يحقق التيسير على المواطنين.