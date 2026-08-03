استقرت أسعار الذهب في السعودي، ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24: 487.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22: 446.75 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21: 426.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18: 365.50 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات : 3411.7 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت 15160 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميًا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية 4042 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.