مفيدة شيحة : لا تجعلوا السوشيال ميديا بديلاً عن السؤال والاطمئنان على الأحباب

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة مهمة إلى جمهورها خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، داعية إلى ضرورة إعادة التواصل الحقيقي بين الأشخاص وعدم الاكتفاء بمتابعة أخبار بعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مفيدة شيحة إن الاعتماد على السوشيال ميديا لمعرفة أخبار الأهل والأصدقاء لا يكفي، مؤكدة أن ذلك يمثل نوعًا من التقصير في العلاقات الإنسانية، لأن التواصل الحقيقي يحتاج إلى مكالمة هاتفية أو لقاء مباشر يحمل مشاعر الاهتمام والود.

وأضافت الإعلامية: "متخلوش السوشيال ميديا هي اللي تطمنا على بعض"، مشددة على أهمية الاقتراب من الأحباب والسؤال عنهم بشكل مستمر، موضحة أن الكلمة والصوت لهما تأثير مختلف عن الرسائل المكتوبة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن العلاقات تحتاج إلى رعاية واهتمام متبادل، قائلة إن الإنسان يجب أن يبادر بالاقتراب من أحبائه، وينتظر منهم أيضًا نفس القدر من التواصل والاهتمام.