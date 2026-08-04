برلماني: أمن الطاقة لم يعد خيارًا.. بل ضرورة لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات متسارعة في أسواق الطاقة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تمثل عنصرًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرار عمل المصانع والمشروعات الإنتاجية، وتلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات الخارجية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

خطط زيادة الإنتاج المحلي

وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار الحكومة في تنفيذ خطط زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الحقول والاكتشافات الجديدة، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الضغوط على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز، والتوسع في مشروعات النقل والتخزين والتداول، أسهم في تعزيز جاهزية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، إلى جانب دعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن ملف الطاقة سيظل أحد أهم الملفات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة استمرار الاستثمار في البحث والاستكشاف، وتبني أحدث التقنيات لزيادة معدلات الإنتاج، بما يضمن تحقيق الاكتفاء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.