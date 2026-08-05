برلماني: المخزون الاستراتيجي للسلع يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن استمرار الحكومة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الأمن الغذائي، ويؤكد قدرة الدولة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية دون التأثير على احتياجات المواطنين.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الرقابة المستمرة على الأسواق والتشديد على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار يعدان من أهم أدوات حماية المستهلك، لافتًا إلى أهمية استمرار هذه الجهود بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

دعم الإنتاج المحلي

وأضاف أن دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، يسهم في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، ويقلل من تأثير التقلبات الخارجية على الأسواق المحلية.

واختتم النائب نبيل العطار بيانه مؤكدًا دعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها الدولة لضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين.