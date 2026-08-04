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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تأمين احتياجات مصر من الطاقة ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي ودعم خطط التنمية

الطاقة
الطاقة
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعطاء أولوية قصوى لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، تعكس رؤية الدولة في التعامل مع أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات يمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار عجلة الإنتاج، ودعم القطاع الصناعي، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.

اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج المحلي

وأضافت أن اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، يعزز من قدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق أعلى استفادة من الثروات الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات تشغيل مرنة لتأمين احتياجات السوق المحلية، يؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية استباقية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر القطاعات الحيوية بأي متغيرات خارجية.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بفضل ما تحقق من تطوير للبنية التحتية، والاستثمارات التي شهدها قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، وهو ما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

الطاقة دعم خطط التنمية الاقتصادي مجلس النواب

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