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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تأمين السلع الاستراتيجية يحمي المواطنين ويعزز استقرار الأسواق

السلع الغذائية
السلع الغذائية
محمد الشعراوي

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة في متابعة توافر السلع الأساسية وزيادة المخزون الاستراتيجي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأكدت في تصريحات خاصة أن متابعة رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة لملف السلع الاستراتيجية تعكس اهتمامًا كبيرًا بضمان استقرار الأسواق، ومنع حدوث أي نقص في السلع الأساسية، مشيرة إلى أن توفير المنتجات عبر المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية ساهم في تحقيق توازن ملحوظ داخل الأسواق.

مواجهة الاحتكار وضبط المخالفات

وأضافت أن الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المختلفة تسهم في مواجهة الاحتكار وضبط المخالفات، وهو ما يحافظ على حقوق المستهلك ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة.

دعم الصناعات الغذائية

وأشارت إلى أن دعم الصناعات الغذائية وتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج يمثلان خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.

واختتمت النائبة صبورة السيد بيانها بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة في جميع المحافظات.

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