قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا..انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وتسجيل الرغبات عبر هذا الرابط
حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه
طهران تلوح بتفاهم قريب حول مضيق هرمز وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات
الكهرباء ترفع شعار "لا لسرقة التيار".. وتعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد لاستقرار الخدمة
هل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإسكان الاجتماعي: طرح كراسة الشروط الخاصة بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار نهاية الشهر الجاري
رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيّرات متجهة نحو العاصمة
وزير داخلية إيطاليا: إجراءات إعادة ضوابط الحدود ليست ضد إسبانيا
14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس
مفاجأة بشأن استيقاظ الكثيرين من النوم الثالثة فجرًا .. ما السر؟
خلاف على بند وحيد ... صحفي تركي يعلن انضمام محمد صلاح لطرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الزلزال.. النواب يدق ناقوس الخطر ويطالب بخطة عاجلة لإنقاذ «مباني الموت»

العقارات الأيلة للسقوط
العقارات الأيلة للسقوط
حسن رضوان

لم تعد أزمة العقارات الآيلة للسقوط مجرد ملف إداري، بل تحولت إلى قضية تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر، خاصة بعد سلسلة من وقائع انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، والتي أعادت المخاوف بشأن قدرة بعض المباني على الصمود أمام العوامل الطبيعية، ومن بينها الهزات الأرضية والزلازل.

ومع تزايد التساؤلات حول أسباب انهيار بعض العقارات، تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإجراءات عاجلة تستهدف حصر المنشآت غير الآمنة، وتنفيذ قرارات الترميم والإزالة، وتشديد الرقابة على أي تعديلات إنشائية تتم داخل الوحدات السكنية دون الحصول على موافقات رسمية.

عقار حدائق القبة يشعل التساؤلات.. هل التعديلات الداخلية تهدد سلامة المباني؟

أثارت واقعة انهيار عقار حدائق القبة موجة من الجدل داخل البرلمان، بعد تصريحات بشأن وجود تعديلات داخلية أجريت بالعقار دون مراعاة طبيعة النظام الإنشائي للمبنى، وهو ما أعاد فتح ملف خطورة تغيير مكونات العقارات أو إزالة الجدران الحاملة دون إشراف هندسي.

وقالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم، إن ما كشفه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بشأن العقار المنهار يثير العديد من التساؤلات حول آليات الرقابة على التعديلات التي يتم تنفيذها داخل الوحدات السكنية، مطالبة بمعرفة كيفية السماح بإجراء تغييرات إنشائية خطيرة دون الحصول على التصاريح اللازمة.

قرارات ترميم منذ سنوات.. والبرلمان يطالب بتفعيل الرقابة والتنفيذ

وأشارت النائبة إلى أن العقار المنهار صدر له قرار ترميم في وقت سابق، وأن عدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن بعض العقارات يمثل أحد أسباب استمرار الخطر، مؤكدة ضرورة تشكيل لجان فنية وهندسية داخل الأحياء لمتابعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم، ومنع أي أعمال مخالفة قد تؤدي إلى كوارث.

وطالبت بوضع آلية أكثر حسمًا للتعامل مع العقارات التي تمثل خطورة داهمة، بما يضمن حماية أرواح السكان قبل وقوع الانهيار، وليس بعد حدوث الكارثة.

الإسكان تحذر من إرث سنوات الفوضى.. ومطالب بخطة لإنقاذ العقارات المخالفة

من جانبه، أكد محمد الحصري، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انتشار العقارات الآيلة للسقوط يرتبط بعدة عوامل، من بينها حالة العشوائية التي شهدتها منظومة البناء خلال فترات سابقة، وارتفاع معدلات المخالفات وغياب الرقابة الكافية.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للتعامل مع العقارات غير المطابقة للمواصفات، تعتمد على تشديد الرقابة، وحصر المباني الخطرة، واتخاذ إجراءات تضمن سلامة المواطنين المقيمين بها.

الإسكندرية ورشيد في دائرة الخطر.. النواب يحذرون من تكرار سيناريو الانهيارات

بدوره، أكد النائب محمود عصام أن استمرار التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط أو الأدوار المخالفة يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تكرار حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات أصبح بمثابة ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تعد من أكثر المناطق التي تواجه تحديات بسبب انتشار مخالفات البناء، الأمر الذي يتطلب خطة شاملة للتعامل مع المباني المهددة، خاصة تلك التي يعيش بداخلها مواطنون.

سكن بديل وحصر شامل.. روشتة البرلمان لمواجهة «عقارات الخطر»

وطالب أعضاء مجلس النواب باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعداد حصر شامل للعقارات التي تهدد سلامة السكان، وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم دون تأخير، إلى جانب توفير وحدات سكنية بديلة للأسر التي تضطر إلى مغادرة العقارات الخطرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية ملف السلامة الإنشائية، خاصة بعد الزلازل والهزات الأرضية التي أعادت التأكيد على أن الرقابة على جودة البناء وتنفيذ قرارات الصيانة ليست إجراءات شكلية، بل ضرورة لحماية الأرواح ومنع وقوع كوارث جديدة.

العقارات الآيلة للسقوط انهيار العقارات الهزات الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

«مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم زيارة ميدانية لمشاركي تدريب «روّاد الحضارة»

الأرصاد

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الرطبة حتى الأحد المقبل

القمص حنانيا صبحي

الكنيسة القبطية تودع القمص حنانيا صبحي .. وصلوات التجنيز غدًا بمنشية التحرير

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد