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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الزلزال.. القانون يواجه مخاطر العقارات الآيلة للسقوط بعقوبات رادعة

الزلزال
الزلزال
حسن رضوان

أعادت الهزات الأرضية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ملف السلامة الإنشائية للعقارات إلى الواجهة، خاصة في ظل تكرار وقائع انهيار بعض العقارات، من بينها حوادث عقارات حدائق القبة والإسكندرية، لتبرز أهمية الالتزام بأحكام قانون البناء الذي وضع ضوابط واضحة للحفاظ على سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين.

ويضع قانون البناء التزامات محددة على ملاك العقارات وشاغليها، تبدأ من مرحلة الحصول على تراخيص البناء والالتزام بالاشتراطات الهندسية، وتمتد إلى أعمال الترميم والصيانة والتعامل مع المنشآت التي تمثل خطرًا على قاطنيها.

قرارات اللجان ملزمة.. والملاك والشاغلون أمام مسؤولية قانونية

ألزم القانون المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، بحسب الأحوال، بسرعة تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط وأعمال الترميم والصيانة، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأكدت المادة 93 من قانون البناء أنه في حال امتناع أصحاب الشأن عن تنفيذ قرارات اللجان النهائية، يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الحق في تنفيذ الأعمال المطلوبة عن طريق شركات متخصصة، على أن يتم تحميل صاحب العقار جميع التكاليف والنفقات، وتحصيلها بالطريق الإداري.

حق المستأجر في التدخل لحماية العقار حال تقاعس المالك

ولم يغفل القانون حقوق الشاغلين، حيث أجاز للمستأجر، في حال عدم وجود اتحاد شاغلين وتأخر المالك أو الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار النهائي، اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن بإجراء الأعمال المطلوبة، مع استرداد ما تم إنفاقه من مستحقات المالك لديه.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع تعطيل أعمال الصيانة أو الترميم التي قد تهدد سلامة قاطني العقار، خاصة في الحالات التي تستوجب تدخلًا عاجلًا.

إخلاء مؤقت للعقار عند الضرورة.. وعودة السكان بعد انتهاء الأعمال

وفي الحالات التي تتطلب أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبنى مؤقتًا، يتم تحرير محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين، وإخطارهم بموعد الإخلاء المحدد.

وفي حال عدم تنفيذ قرار الإخلاء، يجوز للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات التنفيذ بالطريق الإداري، مع ضمان حق شاغلي العقار في العودة إلى وحداتهم بعد انتهاء أعمال الترميم أو التدعيم دون الحاجة إلى موافقة المالك.

كما أعفى القانون الشاغلين من سداد الأجرة وأي التزامات مالية أخرى خلال فترة الإخلاء التي تفرضها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي، وتظل العين خلال هذه الفترة في حيازة الشاغل قانونًا.

عقوبات تصل للحبس حال مخالفة أحكام قانون البناء

وضع قانون البناء عقوبات على المخالفين لضمان الالتزام بتنفيذ قرارات الترميم والصيانة والهدم، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (93 و95) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ومثلي الحد الأقصى للغرامة، إذا أدى عدم تنفيذ قرار الهدم الكلي أو الجزئي الصادر عن الجهات المختصة إلى سقوط المبنى.

رسالة القانون: الوقاية قبل الانهيار

وتؤكد هذه الإجراءات أن قانون البناء لا يقتصر على تنظيم عمليات التشييد الجديدة، وإنما يمتد دوره إلى متابعة حالة العقارات القائمة، وإلزام المسؤولين عنها باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة الإنشائية، بما يحد من مخاطر الانهيارات ويحمي حياة المواطنين.

قانون البناء حوادث عقارات حدائق القبة الإسكندرية

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