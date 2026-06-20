الاتحاد الجزائري يتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا .. ما السبب؟

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة المنتخب الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الشكوى جاءت بعد مراجعة دقيقة للحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال المباراة، معتبرًا أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على سير اللقاء ونتيجته.

ثلاث حالات تحكيمية محور الشكوى

استندت الشكوى الجزائرية إلى ثلاث لقطات رئيسية، ترى “فاف” أنها تستحق مراجعة من قبل لجنة الحكام في “فيفا”. وجاءت الحالة الأولى بعد تدخل قوي على قائد المنتخب الجزائري عيسى ماندي، حيث اعتبر الاتحاد أن الواقعة كانت تستوجب موقفًا أكثر حزمًا من حكم المباراة، سواء باحتساب مخالفة أو اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

أما الحالة الثانية، فتعلقت بتدخل بالمرفق على اللاعب أنيس حاج موسى، وهو ما اعتبره الاتحاد الجزائري مخالفة واضحة تستوجب اتخاذ إجراء انضباطي ضد لاعب المنتخب الأرجنتيني.

مطالبة بمراجعة تدخل إبراهيم مازة

وشملت الشكوى أيضًا التدخل الذي تعرض له إبراهيم مازة خلال مجريات اللقاء، إذ ترى “فاف” أن اللقطة كانت تستحق مراجعة عبر تقنية الفيديو، مع ضرورة توقيع العقوبات المناسبة وفقًا للوائح التحكيم المعمول بها.

وأكد الاتحاد الجزائري أن الهدف من تقديم الشكوى ليس الاعتراض على نتيجة المباراة فقط، وإنما المطالبة بتطبيق العدالة التحكيمية وضمان حماية اللاعبين، إضافة إلى تعزيز دقة استخدام تقنية الفيديو في المباريات الكبرى.

انتظار رد فيفا

وينتظر الاتحاد الجزائري رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الشكوى المقدمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مراجعة الحالات التحكيمية، وما إذا كان “فيفا” سيتخذ أي إجراءات أو يصدر توضيحات بشأن القرارات التي شهدتها المباراة