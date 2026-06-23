200 مباراة دولية بقميص كرواتيا.. مودريتش على أعتاب إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

يترقب النجم المخضرم لوكا مودريتش لحظة تاريخية جديدة في مسيرته الكروية الحافلة، عندما يقود منتخب كرواتيا أمام بنما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليصبح على موعد مع المباراة الدولية رقم 200 بقميص منتخب بلاده.

وتقام مواجهة كرواتيا وبنما في الثانية من فجر الأربعاء، حيث يسعى المنتخب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية، بينما ستكون المباراة شاهدة على محطة استثنائية في مشوار قائد المنتخب الكرواتي.

يبلغ مودريتش من العمر 40 عامًا، ورغم اقترابه من عامه الحادي والأربعين في سبتمبر المقبل، فإنه لا يزال أحد أبرز عناصر المنتخب الكرواتي وأحد أهم لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية.

ويعد الوصول إلى 200 مباراة دولية إنجازًا استثنائيًا يعكس استمرارية اللاعب على أعلى مستوى طوال عقدين تقريبًا، ليضع اسمه بين نخبة من أساطير اللعبة الذين تمكنوا من تحقيق هذا الرقم التاريخي.

وكان مودريتش قد بدأ رحلته الدولية مع منتخب كرواتيا في الأول من مارس عام 2006 خلال مباراة ودية أمام الأرجنتين، قبل أن يتحول إلى أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الكرواتية، وقائدًا للجيل الذهبي الذي صنع أبرز إنجازات البلاد على الساحة العالمية.

يملك قائد كرواتيا سجلًا مميزًا في بطولات كأس العالم، إذ يشارك في النسخة الحالية للمرة الخامسة في مسيرته، ليصبح واحدًا من عدد محدود جدًا من اللاعبين الذين خاضوا خمس نسخ من المونديال.

وشهدت مسيرة مودريتش في البطولة العديد من اللحظات التاريخية، أبرزها قيادة كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، حيث حقق المنتخب الكرواتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلال المركز الثاني بعد الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية.

كما واصل منتخب كرواتيا حضوره القوي في نسخة قطر 2022، عندما نجح في حصد المركز الثالث، ليؤكد مكانته بين كبار منتخبات العالم بفضل جيل قاده مودريتش ببراعة وخبرة كبيرة.

ولا تقتصر إنجازات مودريتش على المستوى الدولي فقط، إذ يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي برصيد 28 بطولة، متفوقًا على العديد من الأساطير الذين مروا على النادي الإسباني.

كما نجح في تحقيق إنجاز فردي تاريخي عندما توج بجائزة الكرة الذهبية، ليكسر احتكارًا دام سنوات طويلة ويثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي جيله.

ومع اقترابه من مباراته الدولية رقم 200، يواصل لوكا مودريتش كتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية، ليؤكد أن العمر مجرد رقم بالنسبة لأحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم.