مش عارف أصرف على ولادي.. بتر ساق مندوب توصيل بعد حادث عمل

تصاعدت حالة من التعاطف والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لمندوب توصيل يروي فيه تفاصيل تعرضه لحادث مروع خلال تأدية عمله، أسفر عن بتر ساقه، وسط اتهامات بتخلي جهة عمله عنه.

وقال المندوب، خلال الفيديو المتداول، إنه أثناء عمله فوجئ بسيارة تصطدم به بشكل عنيف، ليسقط على الأرض مصابا بإصابات بالغة في ساقيه، موضحًا: "عربية خبطتني وفجأة لقيت نفسي على الأرض، رجليا اتقطمت نصين، وكل الناس وقفت تحاول تساعدني.

وأضاف أنه نقل في البداية إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي باعتباره مجهول الهوية، وهناك أخبره الأطباء بضرورة التدخل الجراحي العاجل، لكنه فوجئ بحسب روايته بطلب مبلغ مالي كبير قبل بدء الإجراءات الطبية، قائلاً: "الدكتور أول ما شافني قالي لازم تدخل العمليات حالا ولازم تدفع 40 ألف جنيه تحت الحساب.

وأشار المندوب إلى أن زملاءه تواصلوا مع المشرف المسؤول في جهة العمل التي يعمل لديها من أجل التدخل ومساعدته في تحمل تكاليف العلاج أو سرعة إنقاذه، إلا أنه لم يتلق أي استجابة، بحسب قوله، مضيفا: زملائي الطيارين كلموا المشرف اللي شغال معاه، لكن بدون نتيجة.

وأوضح أنه جرى نقله بعد ذلك إلى مستشفى القصر العيني، حيث دخل غرفة العمليات بشكل فوري، ونجح الأطباء في السيطرة على النزيف وإنقاذ حالته، إلا أن الإصابة كانت بالغة التعقيد، ولم تنجح محاولات إنقاذ الساق المصابة، لينتهي الأمر ببترها.

وقال المندوب، في كلمات مؤثرة، إن ما حدث غير حياته بالكامل، خاصة في ظل عدم وجود مصدر دخل ثابت بعد الحادث، مؤكدا أنه أصبح غير قادر على تلبية احتياجات أسرته أو الإنفاق على أطفاله.

وأثار الفيديو المتداول تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسبب في الحادث، إلى جانب بحث مسؤولية جهة العمل تجاه المندوب الذي تعرض للإصابة أثناء تأدية مهام عمله.