إنقاذ حياة طفل بعد انفصال الكلية نتيجة حادث سير وإجراء جراحة دقيقة بمستشفى أبو كبير

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمستشفيات صحة الشرقية نجحت في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٣ عاماً تعرض لحادث سير، وذلك من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مستشفى أبو كبير المركزي ومستشفى كفر صقر المركزي، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى أبو كبير المركزي بقيادة الدكتور عادل النجار استشاري الجراحة العامة بمستشفى أبو كبير، وبمشاركة الدكتور هشام عوني استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى كفر صقر، وفريق التخدير بأبو كبير في إجراء عملية جراحية عاجلة للطفل، بعد إصابته بتهشم وانفصال بالكلية اليسرى ونزيف شديد، وذلك في تكامل متميز بين مستشفيات الصحة بالشرقية لإنقاذ حياة المرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الناتجة عن الحوادث يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار وتكامل جهود الفرق الطبية بمختلف التخصصات، مشيداً بأداء الفرق الطبية بمستشفيات أبو كبير وكفر صقر المركزي، والتي نجحت في التعامل مع الحالة خلال فترة النوبتجية، مؤكداً أن جاهزية المستشفيات والتنسيق المستمر بينها يمثلان عنصر أساسي في إنقاذ حياة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن الطفل تم استقباله بمستشفى أبو كبير المركزي عقب تعرضه لحادث سير نتج عنه كدمة شديدة بالجانب الأيسر من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة تبين وجود تجمع دموي كبير خلف الغشاء البريتوني الخلفي، مع تهشم وانفصال الكلية اليسرى إلى نصفين، مع اشتباه إصابة الطحال، وعند مناظرة الحالة تبين وجود صدمة نزفية شديدة وآلام مبرحة، مما استدعى إجراء عملية استكشاف للبطن وتفريغ التجمع الدموي، ومع تأكيد وجود تهتك شديد ونزيف بمدخل الكلية اليسرى، وبعد التحكم في النزيف، قام الدكتور محمد عيد مدير مستشفى أبو كبير بالتنسيق مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بقيادة الدكتور نصر شعبان، والتواصل مع مستشفى كفر صقر المركزي لاستدعاء الدكتور هشام عوني استشاري جراحة المسالك البولية، بالتنسيق مع الدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى، والذي حضر في وقت قياسي، وتم إجراء استئصال الجزء المتبقي من الكلية اليسرى نظراً لوجود تهتك شديد بالأوعية الدموية الخاصة بها، مشيراً إلى العملية تمت بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بعد نقله إلى العناية المركزة للأطفال، بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عبد العزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عيد مدير مستشفى أبو كبير المركزي، والدكتور عبدالسلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، وخاصة فرق العناية والعمليات والنوبتجية، نظراً لجهودهم المخلصة وسرعة تعاملهم وتكامل جهودهم لإنقاذ حياة الطفل والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة الشرقية.