أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل

نشر الفنان كمال عطية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قلة مشاركاته الفنية خلال الفترة الأخيرة.

وقال كمال عطية: كل ما أقرر إني أعتزل الفن، أفتكر إني مش شغال أصلًا.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع منشور كمال عطية متمنين عودته للمشاركة في أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

من هو الفنان كمال عطية؟

بدأ كمال عطية مشوار الفني مع الفنان القدير محمد صبحي في مسرحية " بالعربي الفصيح" ، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كان الأول على دفعته ،حصل على جائزة الدولة للإبداع عام 2005 قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما المصرية مع كبار المخرجين منها مسلسل " نحن لا نزرع الشوك" ، " الحسن البصري"، " العائلة والناس" ، " الحقيقة والسراب" ، "فرح العمدة" و "الجماعة".