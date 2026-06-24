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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله تشيد بـ «القصص».. تفاصيل

فيلم القصص
فيلم القصص
أحمد البهى

أشادت الناقدة ماجدة خير الله، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بفيلم “القصص”.

وقالت “خير الله”: “كلما ضاق صدرك بما تقدمه السينما المصرية من أفلام تجارية سخيفة، وتقول لنفسك خلاص مفيش فايدة، تجد فيلما مصريا جميلا يرطب على قلبك، ويؤكد أن السينما المصرية لن تموت، وأن هناك فريقا من المبدعين يظهر بين الحين والآخر ليعيد لك الثقة في أن الفن الجيد باق، والغريب أن عنصرا مشتركا بين معظم الأفلام الاستثنائية الجيدة، وهو المنتج المثقف الواعي محمد حفظي”.

وأضافت: “وتدرك على الفور أن إغراق الأفلام بملايين الدولارات أو الريالات لا تضمن خروج فيلم عليه القيمة، ولكن إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب الحقيقية هو الضمان الوحيد لاستمرار السينما التي ننتظرها، ”قصص" فيلم للمخرج أبو بكر شوقي، وقد جاء بعد انتظار سنوات بعد تجربته مع فيلم يوم الدين، “قصص” رحلة في الزمن،  حيث يقدم حكاية أسرة مصرية متوسطة، مكونة من الأب أحمد كمال وهو موظف في مجال الري والزراعة، والأم نيللي كريم ربة منزل تقاوم تقلبات الحياة ومشاكلها وتراعي الزوج وعائلته وأصدقائه وثلاثة أبناء ذكور، وصلوا إلى عمر الشباب، وأحدهما يصيبه التجنيد، هو توأم لابن فنان موسيقي أمير المصري، تمر الأسرة عبر عدة عقود بتغييرات نرى من خلالها أهم الأحداث المفصلية التي مرت على مصر، من الهزائم والانتصارات التي تتشابك في سيناريو من إبداع المخرج نفسه، حيث نتابع تغيرات ألوان الغناء مع كل مرحلة، والأحداث الرياضية والسياسية، والاقتصادية وأسلوب الإعلام الدعائي الذي لا يتغير".

براعة في الأداء: 

وتابعت: “فيلم ”قصص" ممتع وصادق ومؤثر وسوف يبقى في ذاكرة السينما المصرية، بالإضافة لأهم وأقيم ما قدمت من إبداعات. يبرع في الأداء نيللي كريم، وأمير المصري، وأحمد كمال، وحسن العدل، وكريم قاسم، وعمرو عابد، وصبري فواز، وفاليري باشتر، وشريف دسوقي، وأحمد الأزعر".

القصص نيللي كريم فيلم القصص

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