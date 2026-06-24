نجاح جماهيري .. فيلم «الكلام على إيه» يقتحم قائمة الأعلى إيرادًا في السعودية

تواجد فيلم «الكلام على إيه» ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في دور العرض السينمائي بالسعودية خلال الأسبوع الماضي.

واحتل فيلم «الكلام على إيه» المركز الرابع ضمن قائمة تضم 10 أفلام هي الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، حيث يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويقدم العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي ساخر، ممزوج برسائل اجتماعية حول العلاقات الإنسانية في بداياتها.

أبطال فيلم «الكلام على إيه»

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر. والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.