تفاصيل حفل الفنان الشامي المرتقب في الساحل الشمالي

في إطار فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي، يحيي الفنان الشامي والفنان محمد فضل شاكر حفلاً غنائياً يوم 17 يوليو المقبل، على خشبة المسرح الروماني، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي تستمر حتى نهاية أغسطس.



ومن المنتظر أن يقدم الشامي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحاً واسعاً وتصدرت قوائم الاستماع خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدد من الأعمال التي نالت تفاعلاً كبيراً من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.



كما يشارك الفنان محمد فضل شاكر في إحياء الأمسية، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه، في ليلة فنية تجمع بين الطرب المعاصر والأغنيات الشبابية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من رواد الساحل الشمالي ومحبي النجمين.