قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
هل كشف تعادل غانا وإنجلترا أزمة هجوم «الأسود الثلاثة» أم قوة دفاع «النجوم السوداء»؟
أسواق الطاقة: تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز
ميندي يغيب عن مباراة السنغال المقبلة ضد العراق في كأس العالم
ليكيب: فرنسا تتلقى دعماً للترشح لاستضافة كأس العالم 2038
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إحالته للتحقيق.. فادي خفاجة يوجه رسالة مؤثرة لوالده: سلامتك أهم من أي شيء

فادي خفاجة
فادي خفاجة
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان فادي خفاجة على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالته إلى التحقيق، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت النقابة أنها تضمنت معلومات غير دقيقة بشأن دورها.

وشارك خفاجة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على «فيس بوك»، موجهًا له رسالة مؤثرة كشف خلالها عن حجم الضغوط التي يعيشها بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها والده، مؤكدًا أن كل اهتمامه ينصب حاليًا على الاطمئنان عليه وتوفير الرعاية اللازمة له.

وكتب فادي خفاجة: «لو سلامتك قصاد تحقيق في النقابة.. وسلامتك قصاد عمري كله، تحت رجلك»، معبرًا عن حزنه من الظروف التي يواجهها، ومشيرًا إلى معاناته من قلة فرص العمل خلال الفترة الماضية، في ظل انشغاله بمتابعة الحالة الصحية لوالده

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، رفضها القاطع للاعتذار الذى تقدم به الفنان فادى خفاجة، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى اعتبرتها النقابة متضمنة معلومات وادعاءات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأى العام والإساءة إلى دور النقابة ومواقفها تجاه أعضائها.

وأكدت النقابة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارتها، أن والد الفنان فادى خفاجة ليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمى إلى الأسرة الفنية، كما أنه غير مشمول بمشروع العلاج الخاص بالنقابة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مثبتة وفقًا لسجلاتها الرسمية.

وأوضح البيان أن النقابة، رغم ذلك، لم تتخلَّ يومًا عن دورها الإنسانى والاجتماعى، حيث قدمت الدعم لفادى خفاجة ووالده فى أكثر من مناسبة، خاصة خلال جائحة كورونا، عندما تدخلت لتوفير الرعاية الطبية لوالده من خلال إدخاله إلى مستشفى العجوزة، كما واصلت دعمها له خلال أزمات صحية لاحقة استدعت نقله إلى مستشفى هليوبوليس.

وأضافت النقابة أن مساندتها لم تقتصر على الجانب الصحى فقط، بل امتدت إلى مواقف إنسانية ومهنية متعددة، لافتة إلى أن فادى خفاجة سبق أن أقر بذلك بنفسه فى تصريحات إعلامية ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجه خلالها الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى تقديرًا لدعمه ومساندته فى أوقات سابقة.

واختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن إحالة الفنان فادى خفاجة إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ونقابية بشأن ما صدر عنه، مؤكدة حرصها على الحفاظ على هيبة مؤسساتها واستمرار دورها المهنى والإنسانى، مع التصدى لأى محاولات من شأنها تزييف الحقائق أو الإساءة إلى النقابة.

كان الفنان فادى خفاجة قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، ناشد فيه المسؤولين سرعة التدخل لمساعدة والده الذى كان يمر بأزمة صحية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بعدم تلقى استجابة كافية رغم محاولاته المتكررة للتواصل مع عدد من الجهات المعنية.

وكشف خفاجة خلال الفيديو عن معاناة والده الصحية، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذه، مؤكدًا أنه تواصل مع عدد من المسؤولين دون أن يتلقى المساعدة التى كان ينتظرها.

وقال فادى خفاجة فى رسالته: «كل ما أتمناه أن يكون والدى بخير، تواصلت مع الدكتور أشرف زكى ومع العديد من المسؤولين، وتلقيت وعودًا بالمساعدة، لكننى لم أجد استجابة على أرض الواقع. والدى يمر بحالة صحية حرجة، وأطالب بسرعة التدخل لإنقاذه».
 

الفنان فادي خفاجة نقابة المهن التمثيلية الأزمة الصحية الفنان أشرف زكى بيان رسمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اتهام مسئول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

قانون الأسرة

مشروع قانون الأسرة يمنح المحجور عليه حق إدارة أمواله بشروط

النائب محمد سلطان

برلماني: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء

فيديو

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد