بعد إحالته للتحقيق.. فادي خفاجة يوجه رسالة مؤثرة لوالده: سلامتك أهم من أي شيء

علق الفنان فادي خفاجة على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالته إلى التحقيق، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت النقابة أنها تضمنت معلومات غير دقيقة بشأن دورها.

وشارك خفاجة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على «فيس بوك»، موجهًا له رسالة مؤثرة كشف خلالها عن حجم الضغوط التي يعيشها بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها والده، مؤكدًا أن كل اهتمامه ينصب حاليًا على الاطمئنان عليه وتوفير الرعاية اللازمة له.

وكتب فادي خفاجة: «لو سلامتك قصاد تحقيق في النقابة.. وسلامتك قصاد عمري كله، تحت رجلك»، معبرًا عن حزنه من الظروف التي يواجهها، ومشيرًا إلى معاناته من قلة فرص العمل خلال الفترة الماضية، في ظل انشغاله بمتابعة الحالة الصحية لوالده

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، رفضها القاطع للاعتذار الذى تقدم به الفنان فادى خفاجة، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى اعتبرتها النقابة متضمنة معلومات وادعاءات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأى العام والإساءة إلى دور النقابة ومواقفها تجاه أعضائها.

وأكدت النقابة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارتها، أن والد الفنان فادى خفاجة ليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمى إلى الأسرة الفنية، كما أنه غير مشمول بمشروع العلاج الخاص بالنقابة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مثبتة وفقًا لسجلاتها الرسمية.

وأوضح البيان أن النقابة، رغم ذلك، لم تتخلَّ يومًا عن دورها الإنسانى والاجتماعى، حيث قدمت الدعم لفادى خفاجة ووالده فى أكثر من مناسبة، خاصة خلال جائحة كورونا، عندما تدخلت لتوفير الرعاية الطبية لوالده من خلال إدخاله إلى مستشفى العجوزة، كما واصلت دعمها له خلال أزمات صحية لاحقة استدعت نقله إلى مستشفى هليوبوليس.

وأضافت النقابة أن مساندتها لم تقتصر على الجانب الصحى فقط، بل امتدت إلى مواقف إنسانية ومهنية متعددة، لافتة إلى أن فادى خفاجة سبق أن أقر بذلك بنفسه فى تصريحات إعلامية ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجه خلالها الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى تقديرًا لدعمه ومساندته فى أوقات سابقة.

واختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن إحالة الفنان فادى خفاجة إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ونقابية بشأن ما صدر عنه، مؤكدة حرصها على الحفاظ على هيبة مؤسساتها واستمرار دورها المهنى والإنسانى، مع التصدى لأى محاولات من شأنها تزييف الحقائق أو الإساءة إلى النقابة.

كان الفنان فادى خفاجة قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، ناشد فيه المسؤولين سرعة التدخل لمساعدة والده الذى كان يمر بأزمة صحية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بعدم تلقى استجابة كافية رغم محاولاته المتكررة للتواصل مع عدد من الجهات المعنية.

وكشف خفاجة خلال الفيديو عن معاناة والده الصحية، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذه، مؤكدًا أنه تواصل مع عدد من المسؤولين دون أن يتلقى المساعدة التى كان ينتظرها.

وقال فادى خفاجة فى رسالته: «كل ما أتمناه أن يكون والدى بخير، تواصلت مع الدكتور أشرف زكى ومع العديد من المسؤولين، وتلقيت وعودًا بالمساعدة، لكننى لم أجد استجابة على أرض الواقع. والدى يمر بحالة صحية حرجة، وأطالب بسرعة التدخل لإنقاذه».

