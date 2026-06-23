مجلس المهن التمثيلية يحيل فادي خفاجة للتحقيق.. تفاصيل

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، رفضه للاعتذار الذي تقدم به الفنان فادي خفاجة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تصريحات فادي خفاجة اعتبرتها النقابة متضمنة معلومات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى دورها ومواقفها تجاه أعضائها.



وأكدت النقابة أن والد الفنان فادي خفاجة ليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمي إلى الوسط الفني، كما أنه غير مشمول بمشروع العلاج الخاص بالنقابة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مثبتة في سجلاتها الرسمية.



ووجه الفنان فادي خفاجة اعتذارًا إلى الفنان أشرف زكي قبل ساعات بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا خلال مروره بظروف صعبة بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها والده، مؤكدًا أن ما بدر منه كان نتيجة حالة من التوتر والضغط النفسي الشديد، ومشيدًا بموقف النقيب ودعمه له في تلك الفترة.



وقال فادي خفاجة في فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النقيب ملاذ آمن لينا، ومش بيتأخر على حاجة، لما والدي تعب الدنيا اتقفلت في وشي وكنت حاسس إني غرقان، وكلمت دكتور أشرف كان مشغول، وبعدها في دقائق تواصل معايا ووفر مكان في مستشفى محترمة لوالدي بشكره على سعة صدره.