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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود وأبطال «الكراش» في كواليس مليئة بالمرح والانسجام

احمد داود وميرنا جميل
احمد داود وميرنا جميل
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان أحمد داود جمهوره بصور جديدة من كواليس فيلم «الكراش»، الذي يواصل عرضه بنجاح في دور السينما بمصر والوطن العربي منذ انطلاقه في 11 يونيو الجاري.

وأظهرت الصور أجواءً مبهجة جمعت أبطال العمل، حيث ظهر أحمد داود إلى جانب ميرنا جميل وباسم سمرة وحسن أبو الروس، وسط حالة من الانسجام والروح المرحة التي سيطرت على كواليس التصوير، وهو ما انعكس على أجواء العمل.

ويُصنف «الكراش» ضمن الأفلام الرومانسية الكوميدية ذات الطابع الصيفي، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، وميرنا جميل. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا الخفيفة

ويخوض أحمد داود الموسم السينمائي الحالي بفيلمين في الوقت نفسه، هما «الكراش» و«إذما»، ليصبح من أوائل النجوم المشاركين بعملين سينمائيين بالتزامن في دور العرض.

ويشارك في بطولة فيلم «إذما» إلى جانب أحمد داود كل من سلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق، والمأخوذ عن روايته الصادرة عام 2020، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج هاني أسامة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، شارك أحمد داود في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «بابا وماما جيران»، الذي ضم نخبة من النجوم، بينهم ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.
 

أحمد داود إذما وبسنت شوقي شيرين رضا ميرنا جميل باسم سمرة

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