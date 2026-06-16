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أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار

النجم أحمد داود
النجم أحمد داود
أوركيد سامي

تألق النجم أحمد داود في بطولة فيلم «إذما» إلى جانب بطولة في فيلم «الكراش»، حيث خاض تجربتين سينمائيتين مختلفتين ومميزتين، استطاع من خلالهما أن يحقق تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، ويحصد إشادات واسعة على أدائه واختياراته الفنية المتنوعة. وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث أحمد داود عن كواليس العملين، وسر حماسه لهما، وطموحاته السينمائية خلال الفترة المقبلة.

في البداية.. كيف ترى ردود الفعل على فيلم «إذما»؟

سعيد جدًا بردود الفعل التي وصلتني على الفيلم، خاصة أنه عمل إنساني يحمل الكثير من المشاعر والرسائل المهمة، وكنت متحمسًا له منذ اللحظة الأولى بسبب اختلاف فكرته وطريقة تقديمه.

ما الذي جذبك للمشاركة في «إذما»؟

الفيلم تجربة مختلفة بكل المقاييس، وأعجبني الجانب الإنساني الموجود في الأحداث، بالإضافة إلى طبيعة الشخصية التي أقدمها، وهو ما شجعني على خوض التجربة.

وماذا عن ردود الفعل على فيلم «الكراش»؟

الحمد لله ردود الفعل كانت رائعة أيضًا، وسعيد جدًا بتفاعل الجمهور مع الفيلم، خاصة أنه مختلف تمامًا عن «إذما»، سواء في الأجواء أو طبيعة الأحداث والشخصيات.

هل كنت متحمسًا لفكرة التواجد بأكثر من فيلم في الفترة نفسها؟

بالتأكيد، كنت متحمسًا جدًا للمشاركة السينمائية بأكثر من فيلم، خصوصًا أن كل عمل منهما يقدم تجربة مختلفة، وهذا أمر مهم لأي ممثل يبحث عن التنوع وعدم التكرار.

هل تعتبر ذلك تحديًا بالنسبة لك؟

نعم، لأن الجمهور يشاهدك في أكثر من عمل خلال فترة متقاربة، وبالتالي يجب أن يكون هناك اختلاف حقيقي بين الشخصيات والأعمال حتى يشعر المشاهد بالتجديد.

كيف تختار أدوارك بشكل عام؟

أبحث دائمًا عن الأعمال التي تحمل فكرة جديدة أو شخصية مختلفة، وأحب أن تكون هناك مساحة للتحدي والتجربة، لأن هذا ما يطور الفنان ويضيف إلى مشواره.

وما طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى خلال العام القادم أن أقدم أكثر من فيلم سينمائي، وأن أستمر في تقديم أعمال متنوعة ومختلفة ترضي الجمهور وتحقق النجاح.

كلمة أخيرة للجمهور؟

أشكر الجمهور على دعمه الدائم وثقته الكبيرة، وسعيد بكل التعليقات وردود الأفعال التي وصلتني، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم.

واختتم أحمد داود حديثه لموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدًا أن نجاح «إذما» و«الكراش» منحه دفعة كبيرة للاستمرار في تقديم تجارب سينمائية جديدة، مشيرًا إلى أن التنوع في الاختيارات الفنية يظل أحد أهم أهدافه خلال المرحلة المقبلة.

أحمد داود اخبار الفن نجوم الفن فيلم أذما فيلم الكراش

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