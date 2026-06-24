إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بعزبة الحلونى أمام كوبرى سندوب بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم تروسيكل فى سوزوكى 7 راكب أمام كوبرى سندوب.. انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين إصابة كلا من كريم صيام رمضان 42 عاما، مقيم منية محلة دمنة، بما بعد الارتجاج، كذلك السعيد صيام رمضان 35 عاما مقيم منية محلة دمنة، بكدمات وسحجات بالجسم، كما أصيب عوض معوض عوض 32 عاما مقيم منية محلة دمنة بكسر بالذراع الأيمن، هلال رمضان محمد 47 عاما، مقيم منية محلة دمنة بكدمات متفرقة بالجسم، هيثم صبرى زكى 45 عاما مقيم منية محلة دمنة، يكسر بالساق اليمنى، ومحمد السيد إبراهيم 45 عاما، مقيم الشرقية، أصيب بنزيف داخلى بالبطن.

تم نقل المصابببن إلى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.