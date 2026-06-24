سقطت الملاكى والتوك توك بالبحر.. مصرع شخصين وإصابة آخر بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر على طريق البحر الجديد - ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية إثر حادث تصادم ملاكي في توك توك وسقوطهما في البحر.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على البحر الجديد اتجاه ميت سلسيل، عقب اصطدام سيارة ملاكي و توك توك وسقوطهما في البحر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ناصر عبد الله البرعي،

49 عاما، وآخر مجهول الهوية والعنوان فى العقد السادس من عمره.

وأصيب محمد صلاح عبد العزيز، 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى ميت سلسيل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

