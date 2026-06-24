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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ضبط 7 أطنان مخللات غير مرخصة و675 كجم أسماك غير صالحة

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

  واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تنفيذ حملات مكثفة وموسعة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان جودة السلع المعروضة، والحفاظ على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الدولة تولي ملف الرقابة التموينية أهمية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع جميع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق والمنظومة التموينية. كما أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

وجاءت الحملات تحت قيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حيث أسفرت الجهود الرقابية خلال يومي الإثنين والثلاثاء عن تحرير 134 مخالفة ومحضرًا تموينيًا متنوعًا شملت قطاعات المخابز والأسواق والتجار التموينيين.

في قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، تم تحرير 81 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بإنتاج الخبز والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، إلى جانب ضبط واقعة التصرف في 283 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت الحملات عن تحرير 38 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إدارة أنشطة دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والغش التجاري.

ومن أبرز نتائج الحملات ضبط مكان لتصنيع المخللات دون ترخيص، حيث تم التحفظ على 7 أطنان من المخللات المعبأة داخل براميل ومعدة للتجهيز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
كما تمكنت الأجهزة الرقابية من إحباط تداول كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ الأسماك، حيث تم التحفظ على 600 كيلوجرام من السردين المملح و75 كيلوجرامًا من الرنجة، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حفاظًا على الصحة العامة ومنع وصول المنتجات المخالفة إلى المواطنين.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 15 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فيما استمرت أعمال الرقابة والمتابعة على محطات ومستودعات المواد البترولية لضمان انتظام عمليات التداول ومنع أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية المستهلك.

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