ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية



تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش والهيدرو) بقيادة حاصل على ليسانس شريعة وقانون، وبحوزتهم كميات كبيرة تقدر بحوالى الـ35 كيلو وذلك أثناء تواجدهم على إحدى الطرق السريعة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.



حيث وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عنصرين أحدهما حاصل على ليسانس فى الشريعة والقانون، وآخر بلا عمل بالاتجار سويا فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدرى (الحشيش - الهيدرو) وترويجه على عملائهما بنطاق اجا بمحافة الدقهلية.



تم استصدار إذن النيابة العامة و إعداد مأمورية مكبرة من مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بناء على توجيهات المدير العام للإدارة ووكيلي الإدارة ومساعد المدير لمنطقتي وسط وشرق الدلتا و رئيس المنطقة ، وضبط كل من :" ا.م.ط"، 49 عاما، ومقيم قرية دنديط مركز ميت غمر، و"ا.م.م"، 37 عاما، حاصل على ليسانس فى الشريعة والقانون ومقيم دنديط حال تواجدهما داخل سيارة رقم (ع أ ط 3868 ماركة هيونداي) بالقرب من حلوانى الفخرانى طريق (اجا - ميت غمر) وبحوزتهما 25 كيلو لمخدر االحشيش، 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .