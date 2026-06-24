إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق قريه السلسول اتجاه جمصة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد

باصطدام سيارة ملاكي في الرصيف وإصابة 4 أشخاص .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث .



وتبين إصابة، السعيد محمد النبراوي 37 عاما سحجات وكدمات متفرقه بالجسم وإشتباة ما بعد الارتجاج ومحمد حمادة محمد 29 عاما سحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

ايهاب فخري ذكي46 عاما سحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد وليد طلعت 19 عاما بإصابات سحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق