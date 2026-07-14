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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير فرنسا لدى مصر يؤكد قوة العلاقات بين البلدين

سفير فرنسا
سفير فرنسا

 أكد سفير فرنسا لدى مصر السفير إريك شوفالييه قوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين و التي تشهد مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير شوفالييه، مساء اليوم الثلاثاء، خلال الحفل الذي نظمته السفارة بمناسبة العيد الوطنى لفرنسا، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالعزيز قنصوة.

وأبرز السفير الفرنسي الزيارات المتبادلة على مدى العام بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

كما أشاد بالصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والفرنسي.. مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار ونقل الخبرات وتوفير فرص العمل.

وأعرب شوفالييهعن سعادته لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن فرنسا تفخر بالمساهمة في هذا المشروع الحضاري.

وهنأ مجددا الدكتور خالد العناني على انتخابه مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو.

ومن جانب أخر، أكد السفير الفرنسي أن بلاده لن تنسى غزة ولا القضية الفلسطينية، مشدداً على تمسك بلاده بحل الدولتين.

وقال شوفالييه إن السفارة الفرنسية بالقاهرة تواصل العمل بكامل طاقتها لدعم سكان قطاع غزة، حيث نجحت في إيصال مساعدات عبارة عن مكملات غذائية متخصصة لأكثر من 40 ألف طفل بالقطاع، إلى جانب استمرار التعاون مع مصر والشركاء الدوليين لتقديم المساعدات الإنسانية.

ومن جانب أخر، وصف السفير الأزمة السودانية بأنها "من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مصر والشركاء الأوروبيين لمواجهة تداعياتها.

كما دعا إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة، مؤكداً أن الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي هي السبيل الأمثل لحل الأزمات.

و أشار السفير الفرنسي إلى أن احتفال بالعيد الوطني هذا العام يتزامن مع مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، مرحباً بالسفير الإسباني المتواجد بين الحضور رغم المنافسة الكروية بين المنتخبين.

كما أشاد بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب المصري خلال منافسات كأس العالم.

ومن ناحيته، أكد وزير التعليم العالي على العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا بفضل الارادة السياسية للرئيسين السيسى وماكرون.

وقال قنصوة، في كلمته، إن الزيارة التى قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر مثلا محطة فارقة فى العلاقات وعكست الروابط الوثيقة والتوافق فى الرؤى وهى الزيارة التى توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك للارتقاء بالعلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

واشار الى ان التعليم العالي والبحث العلمي يعد احد اهم محاور هذه الشراكة انطلاقاً من الايمان الراسخ بان الاستثمار فى الانسان هو الاساس الحقيقي للتنمية المستدامة.. مشيرا الى افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور والذى يشكل نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين.

وقال ان الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تمثل أيضاً نموذجاً متقدماً للشراكة الأكاديمية بين البلدين.

وأوضح أن الشراكة بين البلدين تشمل أيضاً مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا وهو ما تعكسه المؤشرات الايجابية لحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بما يؤكد قوة العلاقات.

وأبرز حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك انطلاقًا من إيمانهما بأهمية الحوار والقانون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

حضر الاحتفال عدد من المسئولين والدبلوماسيين والسفراء المعتمدين لدى مصر ورجال الأعمال والصحفيين والشخصيات العامة.

سفير فرنسا مصر العلاقات التعاون

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