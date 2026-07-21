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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : تطوير الغزل والنسيج نقطة انطلاق جديدة للصناعة المصرية

صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الصناعة المصرية، ويعكس رؤية الدولة لإحياء أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية وتاريخًا ممتدًا.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تنفذه الدولة من تحديث شامل للمصانع، وإدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، يضع قطاع الغزل والنسيج على طريق استعادة دوره كأحد أكبر القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية الصناعية، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة تبدأ من القطن المصري وتنتهي بمنتج نهائي قادر على المنافسة عالميًا.

تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري

وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري يمثل مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح المشروع يتطلب استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع التركيز على تأهيل العمالة الفنية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات النسيجية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة.

واكد أحمد سمير أن استعادة ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج ليست هدفًا صناعيًا فقط، بل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحويل شعار "صنع في مصر" إلى علامة جودة وثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

صناعة الغزل والنسيج الصناعة المصرية القطاعات الإنتاجية

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