اليابان تحث على تعزيز التعاون الأمني ​​مع آسيان وسط مخاوف من الصين

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دعا وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الأربعاء، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى تعزيز التعاون في الدفاع عن أراضيها ومياهها الإقليمية وسط مخاوف من تصاعد تحركات الصين في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول آسيان في مانيلا، وصف موتيجي رابطة آسيان بأنها محورية لرؤية اليابان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وشريك لا غنى عنه في تحقيقها.

وقال موتيجي: "إن النظام الدولي القائم على سيادة القانون، والذي بنيناه على مدى سنوات طويلة، يواجه تحديات جمة".

وتعهد بتعزيز التعاون مع آسيان في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك سلاسل إمداد المعادن الحيوية، فضلا عن تقديم الدعم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاستجابة للكوارث.

وأضاف: "هدفنا يكمن في بناء منطقة أقوى وأكثر ازدهارا معا. ونسعى إلى مواصلة تعزيز علاقة الثقة بيننا".

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند مجددا التزامهم بتعزيز التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قائلين إنهم سيعملون على تعميق التعاون مع التكتل الإقليمي باعتباره "شريكا استراتيجيا شاملا".

وأعلن وزراء دول الرباعية أنهم سيوسعون نطاق التعاون في مجالات الأمن البحري والتقنيات الحيوية والناشئة والمساعدات الإنسانية في إطار رؤية آسيان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفين أن "السلام والاستقرار في المجال البحري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يرتكز عليهما أمن المنطقة وازدهارها".

جاء هذا الاجتماع بعد أقل من شهرين من الاجتماع السابق لوزراء خارجية الرباعية في نيودلهي، مما يؤكد على تجدد الجهود الدبلوماسية من جانب الدول الأربع.