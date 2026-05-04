الأضخم في مسيرتها.. شاكيرا تقدم حفلا فنيا بتوقيع مليوني شخص
الرئيس السيسي: مصر تعاملت بإجراءات استباقية مع الأزمات العالمية.. وفقدنا 10 مليارات دولار من عائدات القناة بسبب حرب غزة
مع إغلاق منجم "ديافيك".. الألماس الكندي يودع عصره الذهبي
بث مباشر.. فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور مدبولي
سبب خصم 14٪ شهريا في عداد الكهرباء
أزمة أولويات.. هل تضحي الولايات المتحدة بأمن أوروبا لضرب إيران؟
اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.. شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة إنبي
تحرك دبلوماسي جديد.. إيران تقدم تنازلات نووية لفتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات
لجنة من وزارة التعليم لإدارة مدرسة هابي لاند بعد الإعتداء على تلميذة والقبض على المدير
التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليابان وأستراليا تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في تأمين المعادن والطاقة

اتفق زعيما اليابان وأستراليا اليوم الإثنين ، على ضرورة تكثيف تعاونهما لضمان إمدادات مستقرة من المعادن الحيوية والطاقة وغيرها من المواد الأساسية .

وأصدرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي، ونظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيز، خمس وثائق ختامية خلال اجتماعهما في كانبرا، من بينها إعلان مشترك بشأن الأمن الاقتصادي، كما أكدا أن بلديهما سيواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن السيبراني.

وقالت تاكاييتشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، إن اليابان وأستراليا "تتشاركان التزامًا راسخًا بالمساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي"، وهما "في طليعة التعاون بين الشركاء ذوي التوجهات المتشابهة"، واصفةً العلاقات بين البلدين بأنها "تحالف شبه رسمي".

وأضافت أن تقلص إمدادات النفط العالمية تسبب في إحداث تأثير هائل على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرة إلى إن اليابان وأستراليا ستعملان بشكل عاجل من أجل تأمين الحصول على إمدادات مستقرة من الطاقة.

كما أكدت أن إغلاق مضيق "هرمز" أثر بشكل كبير على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة أن طوكيو وكانبرا ستواصلان العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض للتعامل مع الوضع الحال بشكل عاجل.

بدوره، قال ألبانيز إنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصادين الأسترالي والياباني من الصدمات المستقبلية وحالة عدم اليقين الحالية.

وأضاف أنه سيتم التنسيق والعمل بشكل مشترك من أجل ضمان أن تكون سلاسل التوريد أكثر أمانا مما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين الاستراليين واليابانيين في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأعرب ألبانيز ، عن قلقه البالغ إزاء انقطاع إمدادات الوقود السائل والمنتجات النفطية المكررة.

وقال ألبانيز، إنه اتفق وزعيمة اليابان على مجموعة من "النتائج الطموحة التي ترتقي بشراكتنا الاستراتيجية الخاصة بشكل شامل"، وأن البلدين "لم يسبق لهما أن كانا أكثر توافقًا استراتيجيًا من الآن".

وفي إطار الإعلان المشترك الذي ركز على بناء سلاسل إمداد مرنة للمعادن الأرضية النادرة وموارد الطاقة والمنتجات الغذائية، من بين سلع أخرى.

وتُعدّ المعادن الأرضية النادرة ضرورية للمنتجات التي تستخدم تقنيات متطورة، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، فيما يُقال إن الصين تستخرج نحو 70% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتُكرّر نحو 90% منها، كما تُعرف أستراليا بأنها منتج رئيسي لها.

وتعتمد اليابان، اعتمادًا كبيرًا على الصين في توريد المعادن الأرضية النادرة، ومنذ مطلع هذا العام، شددت بكين قيودها على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، وقد تشمل هذه المواد المعادن الأرضية النادرة.

في الوقت ذاته، أدى الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، منذ أواخر فبراير الماضي، إلى تعطيل نقل النفط الخام عالميًا وارتفاع أسعاره، مما شكل تحديات أمام الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط ومشتقاته، مثل اليابان.

وبينما تُعد أستراليا، المعروفة بثرواتها الطبيعية، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان، فإنها تعتمد أيضًا بشكل كبير على واردات المنتجات البترولية، كالبنزين والديزل، من دول آسيوية تعتمد بدورها بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات إغلاق المصافي الأسترالية على مدى عقود.

وقد رحبت تاكاييتشي وألبانيز بإعلان بلديهما الشهر الماضي عن إبرام عقود لتسليم أول ثلاث سفن من أصل 11 سفينة للبحرية الأسترالية، المبنية على أساس الفرقاطة اليابانية متعددة المهام الشبحية من فئة موجامي المطورة.

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

انطلاق فعاليات معسكر «أبي بكر الصديق» للطالبات الوافدات بالإسكندرية

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق للطالبات الوافدات بالإسكندرية

ذكرى مولد الشيخ طه الفشني.. صوت من السماء وصاحب المدرسة المتفردة في فنون المقامات والابتهالات

علي جمعة: تقويم النفس بداية إصلاح العالم

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

