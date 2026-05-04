زيلينسكي يحدد أولويات أوكرانيا قبل انعقاد قمة المجموعة السياسية الأوروبية المرتقبة

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث أولويات رئيسية قبيل قمة المجموعة السياسية الأوروبية المقرر عقدها اليوم الإثنين، في العاصمة الأرمينية يريفان.



وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن أوكرانيا في المقام الأول تبذل كل ما في وسعها لتقريب موعد إنهاء هذه الحرب، كما أطلعت شركاءها على آخر مستجدات الجهود الدبلوماسية والآفاق المحتملة والاتصالات المقررة.



أما بالنسبة للأولوية الثانية، فقد سلط زيلينسكي الضوء على تنفيذ حزمة الدعم الأوروبية البالغة 90 مليار يورو، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعمل على تسريع عملية الحصول على هذه الأموال.



فيما تركز الأولوية الثالثة على تعزيز الدفاع الجوي وضمان توفير الدعم في مجال الطاقة لأوكرانيا وتعميق التعاون مع الشركاء في قطاع الطاقة.



ووصل زيلينسكي يريفان أمس الأحد، للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها 48 زعيما أوروبيا.



وتعقد القمة تحت شعار "بناء المستقبل: الوحدة والاستقرار في أوروبا"، وللمرة الأولى، ستشارك دولة من خارج أوروبا – وهي كندا – في هذه القمة، وسيمثلها رئيس الوزراء مارك كارني.



تأتي زيارة زيلينسكي إلى أرمينيا في أعقاب محطة دبلوماسية رئيسية في المنطقة في 25 أبريل، عندما قام بزيارته الأولى إلى باكو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وخلال تلك الزيارة، وقعت أوكرانيا وأذربيجان 6 وثائق ثنائية تركز على التعاون الصناعي الدفاعي والإنتاج العسكري المشترك .