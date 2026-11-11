الجيش الملكي المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات على حساب ليكي الكاميروني

فاز فريق سيدات الجيش الملكي المغربي 1 / 0 على نظيره فريق سيدات نادي "ليكي" الكاميروني في الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

أحرزت هدف اللقاء اللاعبه غزلان الشيباك مهاجمة الفريق من تسديدة قوية على مرتين بعد أن تصدت العارضة للتسديدة الأولى؛ لتسكن بعدها شباك مرمى ليكي الكاميروني في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد عرضية مميزة من اللاعبة إيمان الغزولي من الجانب الأيمن لهجوم الجيش الملكي؛ ليتأهل إلى نهائي البطولة منتظرا الفائز من سيدات صن داونز الجنوب أفريقي وسيدات كاوينبي الأوغندي.

دخل فريق سيدات الجيش الملكي في هذه النسخه بطلا عن المملكة المغربية بطلا لدوري السيدات، وكان أيضا قد حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات في النسخة الماضية التي أقيمت العام الماضي في مصر، ويعمل على الدفاع عن لقبه الماضي وذلك فى المشاركة الثالثة له في البطولة ويسعى للحصول عليها العام الحالي بوصوله للمباراة النهائية على استاد قناة السويس بالإسماعيلية.