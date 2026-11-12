تونس تستورد 114 ألف طن من المحاصيل المصرية خلال عام.. اعرف التفاصيل

تمثل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من جودة وتنوع وقدرة على تلبية احتياجات العديد من الدول، وهو ما يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة حجم الصادرات والوصول إلى أسواق أكثر تنوعًا.

وأكد أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن جودة المنتجات الزراعية المصرية وتنوعها يمثلان عامل جذب رئيسيًا للأسواق الخارجية، ويدفعان العديد من الدول إلى الاعتماد على المحاصيل المصرية، مشيرًا إلى أن السوق التونسية تعد من الأسواق المهمة التي تستقبل كميات متنوعة من المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى تونس بلغ خلال العام الماضي نحو 114 ألف طن من مختلف المنتجات، تصدرتها البطاطس بنحو 21 ألف طن، فيما بلغت صادرات الموز نحو 11 ألف طن، وسجلت البقوليات قرابة 27 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع المحاصيل المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحجر الزراعي يمثل المنظومة الرقابية المسؤولة عن التأكد من سلامة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، ويعمل على تطبيق منظومة متكاملة للتكويد والتتبع تشمل مختلف المحاصيل، بهدف إحكام الرقابة على جميع مراحل الإنتاج، بداية من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى الأسواق المستوردة، وضمان مطابقته للمواصفات والمعايير المطلوبة دوليًا.

وأشار مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي إلى أن تطبيق منظومة التكويد والتتبع لم يقتصر تأثيره على تعزيز الرقابة على المنتجات، بل ساهم أيضًا في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيعهم على ترشيد استخدام المبيدات والتوسع في الاعتماد على وسائل المكافحة البديلة، بما يضمن إنتاج محاصيل آمنة من الناحية الغذائية وأكثر توافقًا مع الاشتراطات الصحية والفنية التي تضعها الأسواق الخارجية.

وشدد على أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية بالخارج، وتعزيز ثقة المستوردين فيها، بما يدعم استمرار تدفق الصادرات الزراعية ويفتح المجال أمام زيادة حصتها في الأسواق الدولية خلال المواسم المقبلة.