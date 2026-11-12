قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد احتواء تسرب نفطي بالخليج.. الإمارات تعيد فتح شواطئ رأس الخيمة
خريطة السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
تجارة الصباح مع الله التي لا تبور .. أوصى بها النبي
أمطار وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر الجميع من طقس الخميس
ظاهرتان جويتان.. تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر
أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية
الليلة.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مالاوي
هل يجوز بيع ثمار النخيل للتجار قبل نضجها؟ .. اعرف الموقف الشرعي
سقوط 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية أثناء تنظيفها.. ونقلهم إلى مستشفى قها
رويترز: اجتماع مرتقب بين ويتكوف وكوشنر ومبعوث بوتين قبل لقاء الكرملين
مواصفات امتحانات 2027 لطلاب المدارس .. المعلمون يعلنوها عبر فيس بوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تونس تستورد 114 ألف طن من المحاصيل المصرية خلال عام.. اعرف التفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

تمثل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من جودة وتنوع وقدرة على تلبية احتياجات العديد من الدول، وهو ما يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة حجم الصادرات والوصول إلى أسواق أكثر تنوعًا.

وأكد أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن جودة المنتجات الزراعية المصرية وتنوعها يمثلان عامل جذب رئيسيًا للأسواق الخارجية، ويدفعان العديد من الدول إلى الاعتماد على المحاصيل المصرية، مشيرًا إلى أن السوق التونسية تعد من الأسواق المهمة التي تستقبل كميات متنوعة من المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى تونس بلغ خلال العام الماضي نحو 114 ألف طن من مختلف المنتجات، تصدرتها البطاطس بنحو 21 ألف طن، فيما بلغت صادرات الموز نحو 11 ألف طن، وسجلت البقوليات قرابة 27 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع المحاصيل المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحجر الزراعي يمثل المنظومة الرقابية المسؤولة عن التأكد من سلامة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، ويعمل على تطبيق منظومة متكاملة للتكويد والتتبع تشمل مختلف المحاصيل، بهدف إحكام الرقابة على جميع مراحل الإنتاج، بداية من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى الأسواق المستوردة، وضمان مطابقته للمواصفات والمعايير المطلوبة دوليًا.

وأشار مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي إلى أن تطبيق منظومة التكويد والتتبع لم يقتصر تأثيره على تعزيز الرقابة على المنتجات، بل ساهم أيضًا في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيعهم على ترشيد استخدام المبيدات والتوسع في الاعتماد على وسائل المكافحة البديلة، بما يضمن إنتاج محاصيل آمنة من الناحية الغذائية وأكثر توافقًا مع الاشتراطات الصحية والفنية التي تضعها الأسواق الخارجية.

وشدد على أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية بالخارج، وتعزيز ثقة المستوردين فيها، بما يدعم استمرار تدفق الصادرات الزراعية ويفتح المجال أمام زيادة حصتها في الأسواق الدولية خلال المواسم المقبلة.

الصادرات الزراعية دعم الاقتصاد المصري المصدرين بالحجر الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم يرد على منتقدي محمد صلاح: إنجازاته تستحق التقدير

خالد أرغنتش

وحدة وقسوة وفقدان والديه.. خالد أرغنتش يكشف عن أسرار جديدة في حياته

النجمة نرمين الفقي

نرمين الفقي: كنت أتمنى أن أكون نجمة سينمائية.. وأحلم بتقديم العديد من الأعمال

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد