أعلن برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة إدخال تقنية المنظار الجراحي في استئصال الجزء المخصص للتبرع من كبد المتبرعين الأحياء، ضمن عمليات زراعة الكبد من متبرع حي، حيث نجح فريق البرنامج في إجراء أربع عمليات باستخدام المنظار، وجاءت جميعها ناجحة، لتمثل هذه العمليات بداية تطبيق التقنية ضمن البرنامج، وخطوة نحو توسيع استخدامها في الحالات المناسبة، بما يضيف أسلوبًا جراحيًا جديدًا إلى منظومة زراعة الكبد بالجامعة.

ويتزامن هذا التطور مع تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمركز زراعة الكبد الجديد، بما يوفر إمكانات متقدمة لدعم جراحات زراعة الكبد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والاستفادة من الخبرات العالمية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن إدخال تقنية المنظار الجراحي إلى برنامج زراعة الكبد يعكس تطور الخبرات الطبية والجراحية بالجامعة، وقدرة الكوادر المصرية على مواكبة المستجدات العالمية في التخصصات الدقيقة، من خلال الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها وتطبيق أحدث الممارسات الطبية. وأشار إلى حرص الجامعة على مساندة فريق زراعة الكبد وتوفير الإمكانات اللازمة لعمله، بما يسهم في تطوير التخصصات الدقيقة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، في إطار اهتمام الجامعة بالتعليم الطبي والبحث العلمي وبناء قدرات وطنية مؤهلة للتعامل مع التقنيات الجراحية المتقدمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن إدخال جراحات استئصال الكبد بالمنظار جاء بعد الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال، ونقل المعرفة وتطبيقها داخل البرنامج بأيدي فريق طبي مصري متكامل، مشيرًا إلى أن إجراء العمليات الأربع يمثل بداية تطبيق هذا الأسلوب الجراحي بالبرنامج، مع العمل على مواصلة استخدامه في الحالات التي تسمح بها التقييمات الطبية والجراحية.

وأضاف أن استئصال الجزء المخصص للتبرع من الكبد بالمنظار يتم من خلال فتحات صغيرة بدلًا من الجرح الجراحي الكبير، باستخدام المناظير الجراحية التي تساعد الجراح على رؤية مكان العملية بوضوح وتنفيذ خطواتها بدقة. وتتيح هذه الطريقة، في الحالات المناسبة، مزايا عدة مقارنة بالجراحة المفتوحة، من بينها صغر حجم الجروح وتقليل الألم بعد العملية وتحسين الشكل التجميلي، كما قد تساعد على سرعة التعافي وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى، وفقًا لطبيعة كل حالة، مع التأكيد أن سلامة المتبرع تظل الاعتبار الأول عند اختيار الحالات والتخطيط للعملية ومتابعته خلال مراحل الجراحة والرعاية اللاحقة.

وشارك في هذا الإنجاز فريق برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، بما يضمه من أطباء جراحة زراعة الكبد والتخدير والأشعة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، وفرق الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية ومكافحة العدوى، وأطقم التمريض ذات الخبرة في رعاية المتبرعين والمرضى، فضلًا عن الفنيين والفرق الهندسية والإدارية. وقد أسهمت خبرات هذه الكوادر وتكامل أدوارها في إنجاز العمليات الأربع، بما يعكس أهمية مشاركة كل فرد في منظومة العمل.

ويُذكر أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة انطلق في مايو 2004، ونجح منذ تأسيسه في إجراء 1,270 عملية زراعة كبد حتى نوفمبر 2026، ليضيف إدخال جراحات استئصال الكبد بالمنظار مرحلة جديدة إلى مسيرته الطبية الممتدة لأكثر من عقدين.