البحوث الزراعية: 64 ألف جنيه عائد فدان الأرز.. وتكلفة الزراعة 20 ألفًا دون الإيجار

كشف الدكتور بسيوني زايد ، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل تكلفة زراعة محصول الأرز والعائد المتوقع للمزارعين، في ظل المخاوف من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار المحصول مقارنة بتكاليف الزراعة.

وأوضح بسيوني زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، أن الحكومة تدعم المزارعين من خلال توفير ما يتراوح بين شيكارتين و3 شكاير يوريا بنصف الثمن، بسعر يتراوح بين 290 و300 جنيه، بالإضافة إلى دعم أسعار التقاوي لتصل إلى المزارعين.

وأشار بسيوني زايد إلى أن متوسط إنتاجية الفدان يبلغ نحو 4 أطنان، موضحًا أن سعر طن الأرز الرفيع يتراوح حاليًا بين 13 ألفًا و700 جنيه و14 ألف جنيه، بما يحقق عائدًا يقترب من 54 ألف جنيه للفدان، وأضاف أن الأرز العريض قد يحقق عائدًا يصل إلى نحو 64 ألف جنيه للفدان، وفقًا لمتوسط الأسعار والإنتاجية، لافتًا إلى أن تكلفة زراعة الفدان تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، دون احتساب قيمة الإيجار.

وأوضح بسيوني زايد أن إيجار الفدان يتراوح بين 47 و52 ألف جنيه طوال العام، بينما ينخفض خلال الموسم الصيفي الذي تُزرع فيه محاصيل الأرز، ليصل إلى ما بين 20 و22 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن بيع قش الأرز يضيف عائدًا آخر للمزارع يصل إلى نحو ألفي جنيه، مؤكدًا أن المزارعين الذين يمتلكون أراضيهم يحققون عائدًا من زراعة الأرز، بينما تختلف حسابات الربحية بالنسبة إلى مستأجري الأراضي وفقًا لقيمة الإيجار وتكاليف الإنتاج.