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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحوث الزراعية: مصر الأعلى عالميًا في إنتاجية الأرز لوحدة المساحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن مصر تُعد أعلى دولة في العالم من حيث إنتاجية الأرز بالنسبة لوحدة المساحة، موضحًا أن الإنتاجية تتراوح حاليًا بين 9 و10 أطنان للهكتار، بما يعادل نحو 4.5 إلى 5 أطنان للفدان الواحد.

مصر تتصدر إنتاجية الأرز عالميًا

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن هذه الإنتاجية جاءت نتيجة برامج تربية وانتقاء للأصناف النباتية ينفذها مركز البحوث الزراعية على مدار سنوات، بهدف تطوير المحاصيل الاستراتيجية ورفع إنتاجيتها.

وأوضح أن المركز ينفذ برامج تربية لمحاصيل متعددة، من بينها القمح والأرز والفاصوليا والذرة، لافتًا إلى أن هذه البرامج تعتمد على عمليات الانتقاء للأصناف النباتية المختلفة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن دور المركز لا يقتصر على إنتاج التقاوي، بل يمتد إلى العمل البحثي والتجارب التي تستمر طوال الموسم الزراعي، مؤكدًا أن النتائج التي تظهر في الحقول هي حصيلة جهود بحثية ممتدة لا تحدث بين يوم وليلة.

مركز البحوث الزراعية الأرز المحاصيل الزراعية

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