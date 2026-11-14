مركز البحوث الزراعية: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز.. ولن نعزف عن زراعته

أكد الدكتور بسيوني زايد، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز منذ زمن بعيد، نافيًا اتجاه المزارعين إلى العزوف عن زراعته بسبب التحديات التي تواجه المحصول، وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يعمل وفق أهداف استراتيجية على استنباط أصناف جديدة من الأرز تتحمل الإجهادات البيئية المختلفة، ومنها درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه والجفاف والملوحة.

وأشار بسيوني زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن مشكلة الملوحة موجودة في مصر منذ القدم، نظرًا لطبيعة موقعها ضمن المناطق شبه الجافة، لافتًا إلى أن معظم الأراضي المخصصة لزراعة الأرز تقع في شمال الدلتا، وهو ما دفع الباحثين إلى العمل على تطوير أصناف قادرة على تحمل الملوحة.

وأضاف بسيوني زايد، أن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تستنبط صنفًا من الأرز يتحمل الملوحة، مؤكدًا وجود أكثر من 6 أصناف حاليًا تتمتع بدرجة عالية من تحمل الملوحة، من بينها الصنف «178»، المسجل عالميًا في مركز الأرز الدولي بالفلبين، مشيرًا إلى أن إنتاجية الأرز في مصر حققت معدلات مرتفعة، موضحًا أنها وصلت إلى 10 أطنان للهكتار، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 6 أطنان للهكتار.

وأوضح بسيوني زايد، أن متوسط إنتاجية الفدان ارتفع إلى نحو 4 أطنان، بعدما كان يبلغ قرابة 2.25 طن، بما يعكس التطور الذي شهدته زراعة الأرز نتيجة جهود البحث العلمي واستنباط أصناف محسنة، مؤكدًا أن المزارعين لن يعزفوا عن زراعة الأرز، خاصة في شمال الدلتا، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، فضلًا عن دوره في المحافظة على التربة وحمايتها من التمليح.