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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخاب هشام الحصري نائباً لرئيس البرلمان العربي

انتخاب النائب هشام الحصري نائباً لرئيس البرلمان العربي
انتخاب النائب هشام الحصري نائباً لرئيس البرلمان العربي
فريدة محمد

فاز النائب اللواء هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال انتخابات تشكيل هيئة مكتب البرلمان الجديد، بالتزامن مع انطلاق أعمال دور الانعقاد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وجاء انتخاب الحصرى نائباً لرئيس البرلمان العربي، بعدد ٥٢ صوت من إجمالي ٦٧ صوتا.

وعقب الإعلان عن فوزه، وجّه النائب هشام الحصري، كلمة شكر وتقدير لأعضاء البرلمان العربي ورؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية على هذه الثقة، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس المكانة الرائدة للدبلوماسية البرلمانية المصرية، والدور المحوري لمصر في دعم القضايا العربية.

وأعرب الحصري، عن تطلعه للعمل بروح الفريق الواحد بالتعاون مع رئيس البرلمان العربي وأعضاء هيئة المكتب، مستندين إلى الحوار البنّاء والتعاون الوثيق لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ودعم تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والازدهار، وتفعيل  دور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة.

النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن جامعة الدول العربية أعضاء البرلمان العربي

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