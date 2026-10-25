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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية حزب الجبهة تهنئ سعد العتيبي بفوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، بخالص التهنئة إلى النائب سعد العتيبي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، متمنيةً له التوفيق في أداء مهامه ومواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكدت الهيئة البرلمانية، في تهنئتها، أن فوز العتيبي برئاسة البرلمان العربي يمثل فرصة لمواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية.

كما أعربت الهيئة عن تهانيها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بهذه المناسبة، مشيدةً بدورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الدول العربية.

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب النائب محمد أبو العينين البرلمان العربي التزكية النائب سعد العتيبي

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