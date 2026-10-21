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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي بالبحر الأحمر يتحرك لحل أزمة التكدس ونواقص الأدوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحث الدكتور روماني وحيد مرقس، مدير عام التأمين الصحي بمحافظة البحر الأحمر، آليات حل مشكلات التكدس داخل العيادات ونواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الحجز الإلكتروني، وذلك خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع، لمراجعة سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وشارك في الاجتماع الدكتورة فاتن فيكتور، مدير الشؤون الطبية، والدكتور طارق، مدير عيادة الغردقة الشاملة، والأستاذة حنان السيد، مدير الشؤون المالية والإدارية، حيث ناقش الحضور أبرز المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة الطبية، وسبل التعامل معها لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

عيادات مسائية ودوام مرن لمواجهة الزحام

وتناول الاجتماع مقترح افتتاح عيادات مسائية، مع وضع ضوابط وآليات واضحة للتشغيل قبل بدء العمل بها رسميًا، إلى جانب بحث تطبيق نظام «الدوام المرن» لتنظيم ساعات العمل، بما يساعد على تخفيف التكدس وتيسير حركة المترددين على العيادات.

كما وجّه مدير عام التأمين الصحي إدارة خدمة المواطنين بالتواصل المباشر مع المنتفعين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، سواء المتعلقة بالحجز الإلكتروني أو غيره من الخدمات، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضى والاستماع إلى شكواهم.

تحرك لتجهيز مبنى عيادات الغردقة الجديد

وفي ملف التوسعات، كلّف مدير الفرع قسم المشروعات بإعداد ملف شامل عن حجم الأعمال المنفذة بمبنى عيادات الغردقة الجديد، مع حصر المعوقات التي تحول دون استكمال تجهيزه، والعمل على حلها تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفق الجدول الزمني المحدد.

واستعرض الاجتماع كذلك معدلات انتظام العمل بالعيادات والوحدات التابعة، ومدى توافر التخصصات الطبية، وجاهزية المراكز الطبية والمعامل المتعاقد معها لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية وفق معايير الجودة.

متابعة يومية لتحسين الخدمة الطبية

وأكد الدكتور روماني وحيد مرقس أن المتابعة اليومية والتنسيق بين الإدارات يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أهمية وضع خطط تشغيل مرنة وتذليل العقبات التي تواجه العاملين والمنتفعين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المرضى في المنظومة.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدن البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر

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