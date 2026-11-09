4 غيابات بارزة في قائمة علي ماهر الأولى لمنتخب مصر.. الشناوي والساعي وبوبو أبرز المستبعدين

كشف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن ملامح اختياراته الأولى لقيادة الفراعنة، بعدما أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة التي كانت تنتظر الحصول على فرصة مع الجهاز الفني الجديد.

ويستعد منتخب مصر لبدء معسكر نوفمبر اليوم الإثنين، بمشاركة 9 لاعبين محترفين بالخارج، يتقدمهم محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم طرابزون سبور التركي، وذلك استعدادًا لخوض المواجهة الأولى أمام مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري في القاهرة، قبل أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 17 من الشهر ذاته في مالاوي.

وأثارت اختيارات علي ماهر الاهتمام، خاصة مع استمرار غياب بعض اللاعبين الذين لم يكونوا ضمن حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، إلى جانب استبعاد أسماء قدمت مستويات مميزة مع أنديتها خلال الفترة الأخيرة، وكانت مرشحة بقوة للظهور في القائمة الأولى للمدرب الجديد.

أحمد الشناوي.. استمرار الابتعاد عن حسابات منتخب مصر

واصل أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، الغياب عن قائمة منتخب مصر، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه خلال الفترة الماضية، ليبقى خارج حسابات الفراعنة في بداية مشوار علي ماهر مع المنتخب.

ويعود آخر ظهور للشناوي بقميص المنتخب إلى مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، قبل أن يخرج من حسابات حسام حسن بداية من معسكر مارس الماضي، ويستمر غيابه خلال القوائم التالية.

وفي المقابل، شهدت اختيارات علي ماهر عودة محمد الشناوي، حارس الأهلي، إلى صفوف المنتخب، مع استمرار الاعتماد على مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء.

محمد إسماعيل وعمر الساعي.. غياب رغم التألق

ومن الأسماء التي غابت عن قائمة الفراعنة محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، الذي نجح في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي للفريق الأبيض منذ بداية الموسم، وقدم مستويات لافتة خلال مشاركاته الأخيرة.

ورغم تطور أداء المدافع الشاب واستمراره في المشاركة بصورة منتظمة مع الزمالك، فإنه لم يحصل على فرصة الانضمام إلى المنتخب، بعدما غاب عن اختيارات حسام حسن في الفترة الماضية، ليستمر استبعاده مع بداية ولاية علي ماهر.

كما خلت القائمة من اسم عمر الساعي، لاعب وسط الأهلي، رغم التحسن الملحوظ في مستواه وتزايد دوره داخل الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، خاصة في ظل غياب زميله إمام عاشور.

ونجح الساعي في تسجيل 3 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع الأهلي بالموسم الحالي، وهي أرقام عكست مساهمته الهجومية مع الفريق، لكنها لم تكن كافية لإقناع الجهاز الفني الجديد بضمه إلى القائمة الأولى لمنتخب مصر.

محمد رضا بوبو.. مفاجأة استبعادات علي ماهر

ويُعد غياب محمد رضا بوبو، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، من أبرز مفاجآت قائمة منتخب مصر، خاصة أن اللاعب سبق له العمل تحت قيادة علي ماهر، الذي يعرف إمكانياته الفنية جيدًا بعدما تولى تدريبه في سيراميكا كليوباترا حتى وقت قريب.

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية ظهور بوبو في اختيارات المدرب الجديد، في ظل الاعتماد عليه بصورة أساسية خلال مباريات سيراميكا بالدوري، فضلًا عن قدرته على تقديم الإضافة في وسط الملعب والمساهمة تهديفيًا.

وخاض بوبو، البالغ من العمر 25 عامًا، 9 مباريات رسمية مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين، إلا أن هذه الأرقام لم تمنحه مكانًا في قائمة علي ماهر الأولى.

وتكشف هذه الغيابات عن ملامح الرؤية الأولى لعلي ماهر في اختيار عناصر منتخب مصر، حيث يبدو أن المدرب الجديد يسعى إلى تكوين مجموعة قادرة على تنفيذ أفكاره الفنية خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تظل فيه المنافسة على حجز مقاعد قائمة الفراعنة مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وفقًا لما يقدمونه مع أنديتهم.