شيكابالا: أحب كرة علي ماهر.. وعليه التعلم من أخطاء الماضي

أشاد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، بالأسلوب الفني الذي يقدمه علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤكدًا إعجابه بطريقة لعبه ورؤيته الفنية.

المدير الفني للمنتخب

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية، إنه يحب كرة القدم التي يقدمها علي ماهر، موضحًا أن اختياره محمود مرعي، مدافع بيراميدز، جاء بسبب قدرته على بدء بناء اللعب من الخط الخلفي، وهو ما يتناسب مع أسلوب المدرب وطريقة لعبه.

وأضاف أن اللاعب يشعر بالسعادة عندما يتولى تدريبه مدير فني يقدم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على حماسه ورغبته في الذهاب إلى التدريبات وتقديم أفضل ما لديه.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يتعلم علي ماهر من الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية مع المنتخب، وأن يركز على الجانب الفني وكرة القدم فقط، من أجل تحقيق النجاح مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي إشادة شيكابالا بعلي ماهر في ظل تولي الأخير القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، مع ترقب ظهور الفراعنة تحت قيادته خلال المرحلة المقبلة.