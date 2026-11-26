​لم يعد المواطنون في المحافظات والمناطق النائية بحاجة إلى قطع مسافات طويلة نحو مقار شركات الطيران أو البحث عن مكاتب سياحة لحجز تذاكر سفرهم؛ فبموجب بروتوكول التعاون الجديد الموقع أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2026 بين الهيئة القومية للبريد وشركة «إيركايرو» (التابعة لوزارة الطيران المدني) بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الطيران والاتصالات، أصبحت مكاتب البريد منفذاً رسمياً ومباشراً لحجز وإصدار تذاكر الطيران.

​كيف تعمل الآلية الجديدة لحجز التذاكر؟

و​تعتمد المنظومة الجديدة على ربط الشبكة الإلكترونية لمكاتب البريد المصري بأنظمة الحجز التابعة لشركة «إيركايرو»، وتتيح للمواطن إنهاء إجراءات السفر في خطوات بسيطة داخل أقرب مكتب بريد لمحل إقامته:

​التوجه لأقرب مكتب بريد: يتوجه المواطن إلى أي من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مصطحباً مستندات إثبات الشخصية أو جواز السفر (للمسافرين للخارج).

​تحديد الوجهة وموعد الرحلة: يقوم موظف البريد عبر المنظومة الإلكترونية المربوطة مباشرة بشركة «إيركايرو» باستعراض الرحلات الداخلية والدولية المتاحة، ومواعيدها، وفئات الأسعار التنافسية.

​السداد الفوري: يسدد المواطن قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع المتاحة بمكاتب البريد (نقداً أو عبر البطاقات البنكية وبطاقات البريد).

​إصدار التذكرة فوراً: يتيح النظام إصدار التذكرة المعتمدة مباشرة من شباك البريد، دون الحاجة للانتظار أو التوجه إلى أي فرع لشركة الطيران.

​أبرز مزايا الخدمة للمواطنين

​تغطية المناطق المحرومة: تخدم هذه الخطوة بشكل أساسي سكان المحافظات والقرى والمناطق النائية التي لا تتوافر بها مكاتب تقليدية لشركات الطيران أو وكلاء السياحة.

​الرحلات الداخلية والدولية: تشمل الخدمة مختلف الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط «إيركايرو»، سواء للربط بين المدن المصرية أو السفر إلى الوجهات والأسواق الدولية.

​أمان وموثوقية: توفر القناة البريدية وسيلة حجز رسمية ومؤمّنة بالكامل، تحمي المواطنين من مخاطر التعامل مع وسطاء غير معتمدين أو مواقع حجز وهمية.

مطار القاهرة يتيح خدمات رقمية للمسافرين عبر تطبيقه الذكي «Cairo Int Airport»

​في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتيسير تجربة السفر، يتيح مطار القاهرة خدمات رقمية عبر تطبيقه الذكي للهواتف المحمولة (Mobile App) تحت مسمى "Cairo Int Airport"، وذلك وفق ما استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نقلاً عن شركة ميناء القاهرة الجوي.

​أبرز الخدمات المتاحة حاليًا عبر التطبيق

​يوفر التطبيق للمسافرين مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر ورفع مستوى الراحة، وتشمل:

​حجز صالات الانتظار (Lounges): إتاحة حجز صالات الانتظار بسهولة للمسافرين.

​خدمات كبار الزوار (VIP): تقديم خدمات مخصصة لكبار الزوار عبر التطبيق.

​خدمة المسار السريع (Fast Track): تسهيل حركة المسافرين وتسريع إنهاء الإجراءات.