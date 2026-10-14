مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن 6 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم بعد تحطم الطائرة في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام وقع الحادث في حوالي الساعة 9:31 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (0231 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) في بلدة ديلونا، التي تقع على بعد حوالي 40 ميلاً (64.4 كيلومترًا) شمال غرب ماديسون، عاصمة ولاية ويسكونسن.

أفاد بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة سوك أن الحادث أسفر عن مقتل 5 بالغين وطفل واحد. ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا على الفور.

وجاء في البيان أنه لم يتم الإبلاغ في البداية عن أي أضرار في المباني أو إصابات لأي شخص على الأرض.

وبحسب البيان، سيساعد مسؤولون من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل السلطات المحلية في التحقيق في الحادث.