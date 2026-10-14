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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

السعودية
السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إقدام كولومبيا على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في تطور دبلوماسي يعيد ملف الوضع القانوني للقدس إلى واجهة الاهتمام الدولي.

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن كولومبيا افتتحت سفارتها في القدس الغربية، في خطوة تمثل تحولًا في العلاقات الدبلوماسية بين بوغوتا وتل أبيب، بعد استعادة العلاقات بين الجانبين خلال أغسطس الماضي. 

ويأتي الموقف السعودي في سياق التمسك بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها المساس بمكانة المدينة أو تغيير وضعها المعترف به دوليًا، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء حساسية ملف القدس، الذي يمثل إحدى القضايا الرئيسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما ترفض غالبية دول العالم نقل سفاراتها إلى المدينة، وتُبقي بعثاتها الدبلوماسية في تل أبيب أو محيطها.

وفي هذا الإطار، يشكل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الصادر عام 1980 مرجعية دولية بارزة، إذ رفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها. 

ويعكس الموقف السعودي رفض المساس بالوضع القانوني للقدس المحتلة، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وسط تأكيدات فلسطينية ودولية على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

السعودية كولومبيا سفارة القدس اسرائيل

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